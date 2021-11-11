Новосибирск вошел в рейтинг самых заснеженных городов

Новосибирск считается одним из самых заснеженный городошных-миллиоников

Новосибирск занял 10 место в рейтинге самых заснеженный городов России. Об этом сообщают аналитики «Яндекс.Погоды». Они изучили метеоданные за последние 10 лет, чтобы выяснить, в каких городах-миллионниках самые снежные зимы, и где выпадает первый снег.

— У «Яндекс.Погоды» есть карта осадков: на ней видно, где снег или дождь идут прямо сейчас и куда переместятся тучи в ближайшее время. Прогноз для этой карты рассчитывается с помощью технологии Meteum, которая использует не только данные метеостанций, радаров и спутников, но и сообщения пользователей. Если у вас за окном снег, можете отправить нам «снежинку» через сайт или мобильное приложение — и благодаря вам прогноз станет точнее, — рассказывает руководитель группы метеопрогнозирования «Яндекс.Погоды».

К слову, самыми снежными городом признан Челябинск, там за сезон выпадает снег толщиной в 181 сантиметр. В рейтинг также попали Пермь, Нижний Новгород, Уфа, Екатеринбург, Казань, Москва, Самара и другие. По данным специалистов, в Новосибирске за зимний сезон выпадает снег толщиной 110 сантиметров.

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