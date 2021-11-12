Погода в Новосибирске на 12 ноября 2021 года: сильный снегопад

Весь день будет идти снег.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Погода в Новосибирске на 12 ноября 2021 года: в городе будет пасмурно, с дождем и мокрым снегом. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
—Днем в Новосибирске температура составит 0…+2 градуса. Будет облачно с прояснениями, мокрый снег, днем — с дождем. Подует юго-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
В Новосибирской области температура составит -3…+2 градуса, ночью понизится до -12. Весь день будет идти мокрый снег, от чего на дорогах появится гололедица.
По прогнозу «Яндекс.Погоды», снегопад продлится весь день и ночь, а столбик термометра покажет около 0…-1 градуса.
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