Находившийся в международном розыске повар из Новосибирска осужден за финансирование терроризма. Фото: другой источник.

Восточный окружной военный суд вынес приговор новосибирскому повару, который финансировал терроризм. Его преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ РФ по Новосибирской области. Известно, мигрант поддерживал запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство».

— Следствие установило, в 2015 году через отделение одного из банков злоумышленник отправлял деньги в иностранной валюте за границу. Таким образом он финансировал зарубежные террористические организации, действующие на территории ближневосточных стран. Кроме того, он выехал из Новосибирска в одну из республик ближнего зарубежья. После этого его объявили в международный розыск. Задержали мужчину в марте 2021 года при пересечении Государственной границы Российской Федерации, — уточнили в УФСБ РФ по Новосибирской области.

В отношении задержанного возбудили и расследовали уголовное дело по части 1 статьи 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности».

Во время суда стало известно, что злоумышленник перевел террористам 370 долларов. Живя в Новосибирске, он сначала работал в ремонте сотовых телефонов, а потом устроился поваром в одно из кафе.

Суд признал его виновным в содействии терроризму и в финансировании террористической деятельности. Мигранта приговорили к 6 годам колонии общего режима.

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