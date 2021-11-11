В Новосибирск привезут 100 новых автобусов до конца 2021 года

100 автобусов поступят в Новосибирск уже в декабре Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирск до конца 2021 года завезут сто новых автобусов на общую сумму 2,5 миллиардов рублей. Еще 50 автобусов поступят в город в течении следующего полугодия. Об этом на пресс-конференции рассказал журналистам Анатолий Локоть.

— Мы приняли в свое время решение о приобретении по лизинговой схеме 150 автобусов. Два дня назад был заключен соответствующий договор. Заключен контракт на сумму 2,5 миллиарда рублей. Финансирование идет с муниципального и областного бюджета. Первые 100 автобусов поступят до конца этого года, — рассказал градоначальник.

Известно, что транспорт, который поступит в город в декабре, будет от компании «НЕФАЗ». Другие 50 автобусов будут среднего класса — «ПАЗ».

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