Мэр Анатолий локоть рассказал о самочувствии после ковида. Фото: Анатолий Локоть // Инстаграм.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, недавно переболевший ковидом, рассказал о своем самочувствии. В целом градоначальник чувствует себя хорошо.

— Заболевание не простое. Мне не хотелось бы никому пожелать, чтобы кто-то перенес его. Наоборот, я хотел бы, чтобы все было сделано максимально, чтобы все позаботились о своем здоровье и здоровье своих близких. Чтобы все вовремя поставили прививки. Хочу поблагодарить всех тех, кто беспокоился обо мне, спасибо тем, кто желал мне здоровья. Особенно хочу поблагодарить врачей, которые помогли мне выпутаться из этой ситуации, — сказал мэр на пресс-конференции.

По его словам, самое надежное средство от ковида — вакцинация. Он призвал новосибирцев активнее прививаться от коронавируса.

— Вердикт врачей в отношении меня такой — если бы не было прививки, все было бы гораздо хуже, — добавил Анатолий Локоть.

Напомним, сам мэр привился вакциной «Спутник V». Кроме того, незадолго до болезни он отдохнул в одном из местных санаториев.

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