Под Новосибирском на пожаре в частном доме погибли мужчина и женщина

Дом полностью сгорел. Фото: МЧС 54

В ночь на четверг, 11 ноября, в Чулыме под Новосибирском случился пожар. Там загорелся частный дом. При пожаре погибли два человека. Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

— В ходе ликвидации возгорания пожарные обнаружили тела 42-летнего мужчины и 52-летней женщины. По предварительным данным, причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении, — сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

На данный момент проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. Будут проведены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы.

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