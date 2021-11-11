Под Новосибирском на пожаре в двухквартирном доме погиб 81-летний пенсионер. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ночь на четверг, 11 ноября, в поселке Табугла Чистоозерного района Новосибирской области загорелся двухквартирный дом. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тело 81-летнего мужчины. На месте ЧП работали следователи. Об этом сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

— По данному факту Татарским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Новосибирской области проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законом, — прокомментировали ЧП в СК РФ по Новосибирской области.

Предварительная версия пожара — замыкание электропроводки на чердаке дома. Для установления всех обстоятельств случившегося проведут судебно-медицинскую и пожаро-техническую экспертизы.

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