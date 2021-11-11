В Общественной палате Новосибирской области рассказали, как работать в системе государственного социального заказа

Председатель комиссии по социальной политике, здравоохранению и трудовым отношениям Ирина Федорова и заместитель председателя комиссии по социальной политике, здравоохранению и трудовым отношениям Юрий Кожухов. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Все три семинара были бесплатными для получателей и исполнителей государственного (муниципального) заказа в социальной сфере.

Заместитель председателя комиссии по социальной политике, здравоохранению и трудовым отношениям Юрий Кожухов и председатель комиссии по социальной политике, здравоохранению и трудовым отношениям Ирина Федорова рассказали о тонкостях реализации закона и ответили на все вопросы участников.

Юрий Кожухов отметил, что Новосибирская область вошла в перечень территорий, где этот закон проходит апробацию, тестируется с сентября 2020 года и действует до 1 января 2025 года.

На данный момент действие закона распространяется на ограниченный список сфер деятельности: социальное обслуживание, кроме услуг в стационарной форме, санаторно-курортное лечение, за исключением услуг, предоставляемых в рамках государственной социальной помощи, оказание паллиативной медицинской помощи, создание благоприятных условий для развития туристской индустрии в субъектах Российской Федерации, спортивная подготовка и содействие занятости населения. С января 2022 года по этим услугам уже начнется отбор исполнителей. Вся работа будет вестись с применением социального сертификата.

- Законопроект направлен на то, чтобы подобные услуги в социальной сфере оказывались на равных условиях для государственных и негосударственных организаций. Этот законопроект позволил впервые оформить и сделать публичными данные об общем объеме государственных услуг в финансовом году. Это повысит прозрачность и открытость сферы оказания социальных услуг. В целом законопроект задумывался, чтобы реализовать принцип «деньги следуют за потребителем», чтобы потребитель был вправе выбирать те услуги и то качество, которое его устраивает больше всего, - подчеркнул Юрий Кожухов.

Ирина Федорова подробно разобрала вопросы каждого участника семинара и отметила, что цель таких мероприятий - выяснить, как улучшить качество жизни обычных людей.

- Мы постарались максимально доступно объяснить, как закон должен работать, чтобы жителям города было хорошо. Ведь качество жизни может улучшиться, если у человека будет возможность получать услуги от разных исполнителей: и от государственных, и от негосударственных. У человека появляется выбор, а там, где выбор, появляются и требования к качеству, что очень важно, - прокомментировала Ирина Федорова.

Всю актуальную информацию можно найти на официальном сайте минтруда и Общественной палаты Новосибирской области.