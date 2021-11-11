Новым руководителем ГУФСИН Новосибирской области назначен Игорь Новиков

Игорь Новиков будет врио начальника ГУФСИН по области. Фото: ГУФСИН 54

Игорь Новиков назначен новым временно исполняющим обязанности начальника новосибирского ГУФСИН. Кадровые перестановки произошли в связи с переводом на руководящую должность в Ярославскую область Юрия Емеца. Он занимал эту должность до Новикова. Информация о назначении появилась на сайте областного ГУФСИН.

— Приказом директора ФСИН России Игорь Новиков назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУФСИН России по Новосибирской области, — сообщается на сайте ведомства.

Игорю Новикову 53 года, он родился в селе Красное Кировского района Крымской области. После окончания в 1989 году Новосибирского высшего военного командного училища МВД РФ до 1999 года проходил службу в УВВ МВД СССР по Уралу. В 2017 года назначен на должность заместителя начальника ГУФСИН России по Новосибирской области.

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