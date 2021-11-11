Новосибирцы получают фейковую рассылку для вакцинированных от ковида

Сообщения распространяются в мессенджере WhatsApp Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске распространилась мошенническая рассылка, при помощи которой пытаются заблокировать телефон и получить деньги со счетов владельца. Информацию отправляют в группы в мессенджере WhatsApp. Если люди переходят по ссылке, то потом им якобы звонят аферисты и просят нажать на цифру «1», чтобы подтвердить наличие вакцины. Также в одном из таких сообщений злоумышленники прикрепили фотографию офиса «Сбербанк».

— Мы не имеем отношения к данному объявлению, информация, изложенная в нем — фейк. Средства не могут быть списаны из-за того, что клиент откроет сообщение — это технически невозможно. Мы не рекомендуем переходить по ссылкам из подозрительных СМС, не сообщать никому коды и пароли и в случае появления любых подозрительных операций по счету незамедлительно обращаться в банк, — сообщила КП-Новосибирск пресс-служба ПАО «СберБанк».

Редакция направила запрос в ГУ МВД по Новосибирской области для уточнения информации.

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