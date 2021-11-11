В Новосибирске сотрудница ГУФСИН шьет уникальные куклы

Своим хобби она занимается в свободное от работы время. Фото: 54.fsin.gov.ru

В Новосибирске сотрудник уголовно-исполнительной инспекции шьет интерьерные куклы. Ольга Костырева — старший инспектор Купинского межмуниципального филиала. Кроме основной работы у нее есть хобби, которым она занимается несколько лет.

— Ольга Костырева шьет необычные куклы, используя специальный кукольный трикотаж, синтепух, натуральный овечий волос, мех и кожу для своих изделий. Ее куклы больше являются украшением интерьера, чем подходят для игр, — пишет пресс-служба ГУФСИН России по Новосибирской области.

Любовь к шитью у женщины появилась еще со школьных времен. Тогда она шила одежду для подаренных кукол. У Ольги также есть диплом портной легкого платья.

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