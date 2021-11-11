В Новосибирске иномарка сбила 17-летнюю девушку на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В четверг, 11 ноября, в Дзержинском районе Новосибирска иномарка «Хендай Солярис» сбила 17-летнюю девушку. Подробности об аварии рассказали в ГИБДД по городу.

— ДТП произошло в 7:10 на улице Трактовая у дома 1к1. Водитель иномарки сбил девушку, переходившую проезжую часть по пешеходному перехожу слева направо по ходу движения автомобиля, — уточнили в ведомстве.

Пострадавшую увезла скорая помощь. Ее доставили во 2-ю Чкаловскую больницу. Диагноз уточняется.

На месте аварии работает экипаж ГИБДД.

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