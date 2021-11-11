В Новосибирске иномарка сбила 17-летнюю девушку на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД по Новосибирску.
В четверг, 11 ноября, в Дзержинском районе Новосибирска иномарка «Хендай Солярис» сбила 17-летнюю девушку. Подробности об аварии рассказали в ГИБДД по городу.
— ДТП произошло в 7:10 на улице Трактовая у дома 1к1. Водитель иномарки сбил девушку, переходившую проезжую часть по пешеходному перехожу слева направо по ходу движения автомобиля, — уточнили в ведомстве.
Пострадавшую увезла скорая помощь. Ее доставили во 2-ю Чкаловскую больницу. Диагноз уточняется.
На месте аварии работает экипаж ГИБДД.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер