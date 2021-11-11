В Новосибирске неисправный светофор спровоцировал большую пробку на улице Ватутина

Причина пробки - неисправность светофора. Фото: "АСТ-54"
В четверг, 11 ноября, в Новосибирске образовалась огромная пробка на перекрестке улиц Немировича-Данченко и Ватутина. Об этом в группе «АСТ-54» сообщили очевидцы. Они опубликовали фото коллапса.
— Водители сами виноваты, лезут на перекресток.
— Встретились как — то любители проехать на желтый, пролезть между рядов.
Известно, причиной гигантской пробки стал неисправный светофор. Сейчас движение на перекрестке, по словам очевидцев, восстановилось.
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