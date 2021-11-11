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Общество11 ноября 2021 3:00

Погода в Новосибирске на 11 ноября 2021 года: снег и гололед

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске на 11 ноября 2021 года
Надежда РЫЖКИНА
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По меркам Сибири сегодня будет теплый зимний день.

По меркам Сибири сегодня будет теплый зимний день.

Фото: Виктория МИНАЕВА

Погода в Новосибирске на 11 ноября 2021 года останется по-прежнему комфортной для прогулок, но днем может пойти снег. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

—Днем в Новосибирске температура составит 0…+2 градуса. Будет облачно, пройдет снег, на дорогах местами гололедица. Подует юго-западный ветер со скоростью до 17 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области температура будет до +4. В отдельных районах региона пройдет мокрый снег.

«Яндекс.Погода» обещает снег в течение всего дня. Температура — около 0…+1 градуса.

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