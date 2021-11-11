Погода в Новосибирске на 11 ноября 2021 года: снег и гололед

По меркам Сибири сегодня будет теплый зимний день.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Погода в Новосибирске на 11 ноября 2021 года останется по-прежнему комфортной для прогулок, но днем может пойти снег. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
—Днем в Новосибирске температура составит 0…+2 градуса. Будет облачно, пройдет снег, на дорогах местами гололедица. Подует юго-западный ветер со скоростью до 17 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
В Новосибирской области температура будет до +4. В отдельных районах региона пройдет мокрый снег.
«Яндекс.Погода» обещает снег в течение всего дня. Температура — около 0…+1 градуса.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер