Пробки в Новосибирске на утро ноября 2021 года: затор на улице Немировича-Данченко

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 11 ноября 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 11 ноября 2021 года: затор образовался на улице Немировича-Данченко. Также сложно проехать по улицам Троллейной и Титова. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Новогодней, Блюхера, Котовского, Станиславского и Ватутина. Затруднено движение по улицам Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Кроме того, сложно проехать по проезду Энергетиков. Пробка наблюдается и на проспекте Карла Маркса.

На правом берегу города пробка сковала улицу Большевистскую — здесь затруднено движение в сторону Речного вокзала. Заторы образовались на улицах Добролюбова, Кирова, Нижегородской и Никитина.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро четверга, 11 ноября, составил 7 баллов.

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