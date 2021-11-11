Пробки в Новосибирске на утро ноября 2021 года: затор на улице Немировича-Данченко

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 11 ноября 2021 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на утро 11 ноября 2021 года: затор образовался на улице Немировича-Данченко. Также сложно проехать по улицам Троллейной и Титова. Об этом сообщает «2ГИС».
В пробках стоят водители на улицах Новогодней, Блюхера, Котовского, Станиславского и Ватутина. Затруднено движение по улицам Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Кроме того, сложно проехать по проезду Энергетиков. Пробка наблюдается и на проспекте Карла Маркса.
На правом берегу города пробка сковала улицу Большевистскую — здесь затруднено движение в сторону Речного вокзала. Заторы образовались на улицах Добролюбова, Кирова, Нижегородской и Никитина.
По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро четверга, 11 ноября, составил 7 баллов.
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