В Новосибирской области на 52% выросли цены на помидоры и огурцы

Цены на помидоры и огурцы увеличилась на 52% Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области цены на помидоры и огурцы увеличились на 52%. Об этом сообщает региональный Росстат. Повышение цен наблюдается не только на эти продукты. В целом стоимость продуктовой корзины за прошлый месяц выросла на 1,3%.

— Увеличение цен на плодоовощную продукцию оказало существенное влияние на динамику цен на продовольственные товары. Так, огурцы и помидоры прибавили в цене (52,8%) и (52,3%) соответственно, картофель (28,5%), апельсины (13,7%), морковь (11%), свекла (9,4%), капуста (8,7%), чеснок (5,1%), бананы (3,8%), сухофрукты (3,2%), — сообщается в документе, опубликованном на сайте Росстата.

Не смотря на повышение цен на вышеуказанные продукты, есть и такие, которые упали в цене. Например, стоимость на лимоны снизилась на 15,7%, а также на 4,4% подешевели груши.

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