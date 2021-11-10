В Новосибирске 74 человека погибли по вине начинающих водителей в 2021

По вине начинающих водителей в Новосибирске погибло 74 человека Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала 2021 года в Новосибирске по вине водителей, чей стаж менее 2-ух лет, погибли 74 человека. Еще более 900 жителей получили травмы - такую статистику озвучили в ГИБДД.

Всего с января 2021 года 115 аварий произошли с участием новичков:

— Зачастую, начинающие водители не соблюдает скоростной режим движения по городу, также нарушение правил перестроения и нет навыка использования световыми приборами. Не показывают при перестроении в какую сторону они начинают движение, — рассказали КП-Новосибирск в городской Госавтоиспекции.

Напомним, что водители, которые только получили права, обязаны прикрепить на машину знак «Начинающий». В противном случае им грозит штраф - 500 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.