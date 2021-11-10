Сибиряк, забивший приятеля металлической трубой, предстанет перед судом. Фото: СК РФ по НСО.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Чановского района. Его обвиняют по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Он до смерти забил приятеля металлической трубой.

— Следствие установило, 16 апреля в доме на улице Советская в рабочем поселке Чаны пьянствовали двое мужчин. Внезапно они поссорились. В ходе конфликта один из собутыльников, фигурант по делу, схватил металлическую трубу и много раз ударил свою жертву по голове и телу. Также он бил 68-летнего приятеля кулаками. После чего агрессор покинул место преступления, а потерпевший через несколько дней от полученных травм умер, — сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

Злоумышленника поймали. На него завели уголовное дело и на время следствия поместили в СИЗО. Сначала он признался в преступлении, однако затем стал отрицать свою причастность к смерти товарища.

В отношении сибиряка собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело направили в суд. В ближайшее время его рассмотрят там по существу.

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