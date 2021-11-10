В Новосибирске на 2022 год перенесут ремонт дорог на улицах Родники и Ватутина

Ремонт перенесет на 2022 год
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске ремонт дороги на улицах Ватутина и Родники перенесут на 2022 год. Причина в том, что сезон пл выполнению дорожных работ подошел к концу.
– Есть переходящие объекты, ремонт которых изначально планировался в несколько этапов. Ватутина к ним относится, – рассказали КП-Новосибирск в мэрии города.
Что касается других участков дорог, в мэрии сообщили, что таких данных у них нет. По переносу конкретных участков дорог посоветовали обратиться в Департамент транспорта. Запрос сформирован и направлен в министерство.
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