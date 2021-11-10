Под Новосибирском на парковке сгорела фура. Фото: стоп-кадр.

В Барабинском районе Новосибирской области сгорел «КамАЗ». Грузовик вспыхнул на стоянке рядом с кафе «На посту» во вторник, 9 ноября. Очевидцы сняли пожар на видео и опубликовали его в соцсети.

— Пламя сначала охватило кабину грузовика, а затем перебросилось на полуприцеп, который, судя по кадрам, успели отцепить. Огонь полностью уничтожил фуру. Кроме того, пламя частично уничтожило обшивку полуприцепа, — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «АСТ-54».

На месте ЧП работали пожарные. Как рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области, возгорание ликвидировали в 17:34. В тушении огня участвовали 6 человек личного состава, а также 2 единицы техники. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Что стало причиной возгорания тягача, установят дознаватели МЧС.

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