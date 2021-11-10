Строительство молочного завода приостановили в Новосибирской области

Все оборудование уже куплено для завода Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Новосибирской области агрохолдинг «ЭкоНива» остановил строительство молочного завода. Об этом рассказал министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко.

— Закуплено практически все оборудование. Но в настоящее время кредитная линия еще не возобновлена. Решение, я думаю, будет приниматься в ближайшее время, но проект в течение 2021 года не успел реализовывался, — сообщил министр на пресс-конференции.

Также, по его словам, проект никак не сдвинулся с одной точки за весь год, хотя в него инвестировали 7 миллиардов рублей. Главное причина остановки завода — его удорожание. Так как Россельхозбанк является основным кредитором, дальнейшее возобновление строительства зависит от него.

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