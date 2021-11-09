Новосибирцы засняли огромную очередь за талонами в отделе миграции

В новосибирском отделе миграции в Ленинском районе собралась большая очередь за талонами.

В новосибирском отделе миграции в Ленинском районе собралась большая очередь за талонами. Ее сняла на видео одна из сибирячек, пришедшая туда сделать документы.

— Очередь там действительно была очень большая. Почему она возникла, я не знаю, но людей там было очень много. Я приехала по записи через Госуслуги туда, мне нужно было забрать документы на загранпаспорт. Запись у меня была на 14:15, я к этому времени и приехала. Но в итоге документы я так и не забрала: мне 15 минут потребовалось только на то, чтобы добраться через толпу до нужного окошка и взять талон. Так что я там дольше оставаться не решилась,- рассказала КП-Новосибирск Алена, снявшая очередь на видео. — Я задала нужные мне вопросы и дальше оформлять документы решила через госуслуги.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в новосибирской поликлинике №16 собралась очередь из желающих сделать тесты на коронавирус.

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