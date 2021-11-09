В Новосибирске иномарка перевернулась на левый бок после ДТП на площади Ленина

Иномарка перевернулась на левый бок после аварии. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске вечером во вторник, 9 ноября, на парковке на площади Ленина иномарка перевернулась на левый бок после ДТП. Об этом сообщили очевидцы произошедшего в соцсетях.

— На площади Ленина хэтчбек Opel Astra въехал в кроссовер Toyota, который опрокинулся на левый борт. Также участники аварии зацепили припаркованный Renault, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Как пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску, в аварии никто не пострадал, ДТП было оформлено с материальным ущербом.

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