394 новых случая коронавируса выявили в Новосибирске за сутки

За сутки умерли еще 14 человек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

9 ноября оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за последние сутки коронавирусом заболели еще 394 человек. Кроме того, умерли еще 14 человек.

— Это были мужчины в возрасте 47, 52, 53, 62, 71, 82 лет и женщины в возрасте 50, 57, 60, 67, 68, 80, 86, 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 500 человек, — сообщает оперштаб.

Сейчас в отделениях реанимации находятся 325 человек. На ИВЛ — 52 пациента. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 876 пациентов, в том числе 48 детей.

За сутки выздоровели еще 162 человек. Всего с выздоровлением с начала пандемии выписаны 54 935 пациентов.

Напомним, с 30 октября в регионе ввели новые ограничения. Начали проверять QR-коды на входе в кафе, рестораны, театры, кинотеатры и спортивные мероприятия, где присутствует больше 100 человек. Работников старше 60 лет отправили на удаленную работу, чтобы они за это время успели пройти вакцинироваться от ковида.

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