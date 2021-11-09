Новосибирские водители пожаловались на островки безопасности

За текущий год построено 9 островков безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске водители жалуются на островки безопасности, которые мешают им передвигаться без ограничений. В мэрии города корреспонденту КП-Новосибирск пояснили, зачем они нужны в таком количестве на дорогах города.

— Островки безопасности делаются для улучшения безопасности дорожного движения при переходе проезжей части пешеходами. Необходимость строительства островков безопасности определяется ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования элементы обустройства. Общие требования». Указанным ГОСТ определяется, что с учетом минимальной ширины островка (1,5 метров), они должны быть построены на всех пешеходных переходах, где ширина проезжей части улицы превышает 16,5 метров, — пояснили КП-Новосибирск в мэрии.

В администрации города добавили, что за 2021 год в городе было построено 9 островков безопасности. А в рамках национального проекта «БКАД» — 7 островков безопасности. Их возвели с учетом лимитов бюджетного финансирования.

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