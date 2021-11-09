Эксперт рассказала об особенностях Кудряшовского кладбища в Новосибирске

Самое первое надгробие появилось там в 1903 году Фото: Иван Макеев

Новосибирский эксперт по кладбищам Лидия Королева рассказала об особенностях Кудряшовского кладбища. По ее словам, раньше Кудряшовский бор находился на острове. После того, как русло реки поменяло свое направление, он оказался на левом берегу.

— Изучать бор начали еще в 8-10 веках. Периодически появляются статьи, что там проводят археологические раскопки и находят ценные погребения. Раньше здесь была культура, которая предполагала сжигать останки. Находят прах в курганах, пепел в курганах и какие-то элементы быта, которые передавали в загробную жизнь, — поделилась с КП-Новосибирск Лидия Королева

По словам экскурсовода, первое поселение появилось в Кудряшовском бору в 1892 году. Тогда на территории было 10-13 хозяйств. Все они в основном занимались промыслом.

— Знакомые, которые проживают здесь, рассказывают, что самое старое надгробие на кладбище датируется 1903 годом, — уточнила эксперт.

К слову, на кладбище есть много интересных надгробий, каждое из которых олицетворяет судьбу и жизнь умершего. Там похоронены спортсмены, писатели, строители, предприниматели и просто обычные люди. Некоторые из них погребены семьями. Многие памятники и вовсе напоминают произведения искусства, настолько они красивы. На некоторых из них изображены православные символы.

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