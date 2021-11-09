В Минздраве прокомментировали очередь в новосибирской поликлинике из-за тестов на ковид

На очереди пожаловались новосибирцы Фото: Елена СТЕПАНОВА

В Новосибирске в поликлинике № 16 на Римского-Корсакова, 7/1 образовалась огромная очередь из-за желающих сдать тест на коронавирусную инфекцию. Новосибирцы начали жаловаться на то, что здоровые и больные стояли рядом друг с другом. Информация об этом появилась в соцсетях. Ситуацию КП-Новосибирск прокомментировали в региональном Минздраве, предоставив ответ поликлиники № 16.

— Информация о том, что очередь собралась за направлениями на ПЦР-тесты, не достоверна. После выходных всегда увеличивается количество обращений. 8 ноября в поликлинику одновременно обратилось большое количество пациентов без предварительной записи. Пациенты с симптомами ОРВИ ожидали приема терапевта по живой очереди. Также самостоятельно, без записи, в поликлинику обратились граждане без респираторных признаков, контактные по COVID-19, желающие сдать ПЦР-тест, — пояснили представители медучреждения.

В поликлинике также напомнили, что пациентам с симптомами ОРВИ нужно вызывать врача на дом.

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