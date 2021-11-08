В Новосибирске автомобилист попытался сбить двух мужчин после ссоры

На фото видно, как машина пытается протаранить двух молодых людей. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске, вечером, 8 ноября во дворе дома №1 на улице Тихвинской несколько парней устроили потасовку. Потом один из ее участников сел в машину и попытался сбить своих «оппонентов». Все произошедшее попало на запись камеры видеонаблюдения, позже ролик опубликовали в соцсетях.

— После драки один из парней сел в машину и попытался сбить своих «оппонентов», — рассказала подписчица паблика Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах ролика можно увидеть, что машина целенаправленно двигалась в сторону парней и даже зацепила одного из них, протащив по земле. Так же видно, что рядом проходила женщина с ребенком. После такого неоднозначного «хода» сибиряка потасовка, тем не менее, не продолжилась. И все молодые люди разошлись в разные стороны.

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