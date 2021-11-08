В Новосибирске дети могут провалиться в кипяток из-за аварии на теплосетях. Фото: "АСТ-54".

Жители Кировского района Новосибирска пожаловались на неисправность теплосети в гаражном кооперативе «Генератор». Они опасаются, плохое состояние труб чревато трагедией. Об этом горожане написали в соцсети в понедельник, 8 ноября.

— Уже более месяца из труб течет кипяток, тем самым подмывая грунт и подтапливая близлежащие гаражные боксы. Но это еще полбеды. Трубы находятся в так называемой камере и затоплены той же самой горячей водой. А в кооперативе периодически гуляют дети с ближайших домов на улице Палласа, которые могут запросто упасть в кипяток и причинить вред здоровью, — написали новосибирцы в группе «АСТ-54».

Ситуацию прокомментировали в СГК. По данным компании, в понедельник, 8 ноября специалисты приступят к ремонту трубопровода.

— Завершить работы планируется в срок до 2 ночи 9 ноября. Просим жителей не приближаться к месту проведения ремонта, так как это может быть небезопасно, — добавили в СГК.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.