Под Новосибирском девушка разбилась, катаясь на ватрушке с друзьями

Катание на ватрушке обернулось трагедией. Фото: Евгения ГУСЕВА

ЧП произошло в одном из сел под Новосибирском: 19-летняя девушка, катаясь на ватрушке, сломала себе шею.

- Девушка съезжала на ватрушке с горы высотой с пятиэтажку: она находится в 500 метрах от дома пострадавшей, - сообщил источник КП-Новосибирск. - В какой-то момент сибирячка не удержалась и выпала с ватрушки.

Девушку в больницу привезли друзья: медики выявили у нее тяжелейшие травмы.

- У пострадавшей диагностирован перелом костей свода и основания черепа, множественные перелом шейных и грудных позвонков. Она госпитализирована в отделение нейрохирургии, - продолжает источник КП-Новосибирск.

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