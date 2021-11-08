В Новосибирске в середине ноября ожидаются морозы до -18 градусов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске установилась комфортная для ноября погода — температура воздуха колеблется в пределах 0 градусов. В ближайшие дни ситуация не изменится. Заметно похолодает в ночь на 17 ноября — температура воздуха опустится до -18 градусов. Информация об этом появилась на сайте Gismeteo.

С 18 ноября и до конца месяца ночи в Новосибирске будут морозными. Температура воздуха составит от -11 до -13 градусов. Днем будет незначительно теплее — от -3 до -12 градусов. При этом практически каждый день в городе будет идти снег.

По данным сайта «Яндекс Погода», ноябрь в Новосибирске ожидается снежным. В среднем температура воздуха в городе составит -10 градусов.

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