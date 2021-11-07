Кирпичи разбросаны по дороге. Фото: скриншот из видео

Новосибирцев удивили рассыпанные на трассе кирпичи. Стройматериал лежал на дороге Р-256 в Искитимском районе недалеко от станции Дорогино. Их тут же засняли на камеру.

— Борьба с гололедицей требует суровых решений, — иронизируют подписчики группы Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Кирпичи разбросаны на встречной полосе и сильно мешали автомобилистам. Для того, чтобы проехать этот кусок им приходилось объезжать «препятствие».

Как пишет в комментариях под постом одна из подписчиц, кирпичи выпали из машины, которая пошла на обгон. Они были не закреплены, поэтому стройматериал рассыпался.

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