Апарт-отель будет около торгового центра. Фото: Анна ПАШАГИНА

Возле торгового центра «Роял парк» построят апарт-отель. Об этом сообщает издание «Континент Сибирь».

— По данным муниципального портала Новосибирска, разрешение на строительство на данном участке пока не выдано. Собственнику компании СЗ «Ситистрой» Андрею Добринскому также принадлежит СЗ «Техпроект», которая построила на улице Ядринцевской, 71 апарт-комплекс BonApart. В декабре 2020 года предприниматель представил концептуальный проект высотной гостиницы между ТРЦ «Ройял парк» и зданиями архитектурного ансамбля площади имени Калинина, который получил негативные отзывы со стороны членов градостроительного совета Новосибирска, — рассказывает издание.

Как только концепция апарт-отеля будет доработана ее покажут экспертам. Разрешение на строительство Андрей Добринский планирует получить в 2022 году.

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