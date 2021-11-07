Апарт-отель будет около торгового центра.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Возле торгового центра «Роял парк» построят апарт-отель. Об этом сообщает издание «Континент Сибирь».
— По данным муниципального портала Новосибирска, разрешение на строительство на данном участке пока не выдано. Собственнику компании СЗ «Ситистрой» Андрею Добринскому также принадлежит СЗ «Техпроект», которая построила на улице Ядринцевской, 71 апарт-комплекс BonApart. В декабре 2020 года предприниматель представил концептуальный проект высотной гостиницы между ТРЦ «Ройял парк» и зданиями архитектурного ансамбля площади имени Калинина, который получил негативные отзывы со стороны членов градостроительного совета Новосибирска, — рассказывает издание.
Как только концепция апарт-отеля будет доработана ее покажут экспертам. Разрешение на строительство Андрей Добринский планирует получить в 2022 году.
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