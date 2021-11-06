Новосибирский вирусолог предложил продлить нерабочие дни на три недели

Ученый считает, что три недели локдауна помогут победить волну заболеваемости Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирский вирусолог Сергей Седых предложил продлить нерабочие дни еще на три недели: по мнению ученого, это поможет бороться с ростом заболеваемости коронавирусом.

— Нам нужно не три дня, а три недели. Если посмотреть статистику заболеваемости, то увидите, что такого роста не было никогда. Заболеваемость растет, а выходные уже заканчиваются, их недостаточно. В понедельник уже заработают школы, детсады, ситуация может усугубиться, — объяснил корреспондентам КП-Новосибирск вирусолог Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Сергей Седых.

По прогнозам ученого, говорить о спаде заболеваемости пока очень рано.

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