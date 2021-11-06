Правительство Новосибирской области закупает планшеты стоимостью 51 тысячу рублей

Планшеты поставят в городскую больницу №2 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области закупает дорогие российские планшеты: по данным сайта госзакупок, они обойдутся в 2,3 млн рублей.

— Закупка компьютеров портативных, массой не более 10 кг, в количестве 46 штук по цене 51,3 тысячи рублей, — указано в сообщении

Согласно документу, требуются планшеты Aquarius Сmр NS220 с размером экрана в 10,1 дюйм, четырехядерными процессорами, 4Гб оперативной памяти и 32 Гб встроенной памяти. Планшеты предназначены для врачей и персонала городской поликлиники №2, их должны поставить до 20 декабря.

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