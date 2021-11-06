В Новосибирской области женщина подкинула котенка в зашитом мешке бывшей хозяйке

Женщина пристроила котенка, новая хозяйка подкинула его обратно. Фото: сообщество "Подслушано в Искитиме" "ВКонтакте"

Инцидент с подброшенным котенком случился днем 5 ноября в Искитиме.

— Хочу рассказать о жесткости людей. Подала объявления в «Юле»: отдам котенка.Откликнулась женщина, забрала. Но уже на следующий обнаружила я у себе в ограде зашитый мешок с моим котенком. Как вы думаете правильно ли это?, — рассказала сибирячка в сообществе «Подслушано в Искитиме».

Старая хозяйка попыталась пристыдить женщина за ее поступок, но та добавила номер экс-владелицы животного в черный список. Пользователи соцсетей затравили бессердечную хозяйку:

— И мне сегодня женщина эта писала.Продолжает искать животинку себе.

— Пусть ее в «черный список» занесут, не надо ей котов, — требуют комментаторы.

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