Уроженка Новосибирска Елизавета Шарипова стала участницей десятого сезона шоу «Голос»

Девятнадцатилетняя уроженка Новосибирска Елизавета Шарипова стала участницей 10 сезона «Голос». Фото: предоставлено Елизаветой Шариповой

Девятнадцатилетняя уроженка Новосибирска Елизавета Шарипова стала участницей 10 сезона «Голос». Сейчас девушка учится в МГУ на продюсера, живет в Москве и рассказывает, о том, что ее взаимоотношения с музыкой оказались совсем непростыми.

— Я с детства пела, участвовала в разных музыкальных конкурсах и фестивалях в Новосибирске, в том числе — всероссийских и международных. Выигрывала большинство из них, и начала понимать, что хочу подняться на уровень выше. Но тут меня ждала одна из таких неудач, которые серьезно повлияли на мое отношение к музыке в целом: когда мне было примерно лет 11-13 я несколько лет подряд пыталась попасть на шоу «Голос.Дети», но не доходила даже до слепых прослушиваний. Каждый раз мне объясняли, что я не подхожу по каким-то параметрам. Это тогда было очень тяжело для меня, ведь семья возлагала на меня большие надежды, которые я не смогла оправдать. Тогда в какой-то момент я просто решила, что музыка — это не мое. И стала искать себя в других сферах, — рассказала Елизавета КП-Новосибирск.

Юная сибирячка с головой ушла в учебу, стала пробовать себя в других сферах, даже пыталась открыть собственный бизнес в 16 лет. Однако просто так забыть об одном из главных увлечений своей жизни не удавалось.

— С тех пор тема музыки в нашей семье была ли не под запретом. Я даже в машине музыку не слушала — настолько было тяжело. И если бы мама хитростью как-то не отправила меня на вокальный конкурс в Италии, я не знаю, смогла бы я снова вернуться к музыке или нет. Но это, в итоге, мотивировало меня снова начать петь, — поясняет сибирячка.

Выпуск, где Елизавета этап слепых прослушиваний на «Голосе», будет в эфире уже завтра, 5 ноября. Пока что девушка не раскрывает секретов о том, чем закончился для нее отборочный тур на шоу.

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