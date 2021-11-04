В Новосибирской области четыре недели ищут 21-летнюю девушку, пропавшую после вечеринки

Девушку ищут уже около четырех недель. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В поселке Маслянино Новосибирской области пропала 21-летняя Анастасия Новоселова. Девушку ищут уже почти четыре недели. Еще 9 октября она должна была вернуться домой с вечеринки, однако там она так и не появилась. Как пояснили родные сибирячки поисковикам, раньше девушка уже могла пропадать из их поля зрения на некоторое время, поскольку живет одна и контакты с близкими поддерживает по мере необходимости. Однако на такое долгое время Анастасия еще не пропадала.

О местонахождении девушки ничего не известно ее знакомым, а телефон сибирячки со дня исчезновения находится не в сети. В соцсети она также не выходила. Как пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде, были версии о том, что девушка могла уехать из своего поселка к друзьям в Новосибирск — их контактов нет у родных сибирячки.

— Приметы: рост 160-165 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы ниже плеч, серо-голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения девушка была одета в удлиненную темно-синюю куртку, бежевую вязаную кофту, черные джинсы и черные кроссовки на платформе.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может быть Анастасия или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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