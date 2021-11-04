Под Новосибирском ВАЗ врезался в иномарку: один человек погиб, двое в больнице

В Венгеровском районе Новосибирской области днем, 4 ноября, произошло смертельное ДТП.
В Венгеровском районе Новосибирской области днем, 4 ноября, произошло смертельное ДТП. Авария случилась на автодороге «Чаны-Венгерово-Кыштовка».
— В 13:27 41-летний водитель автомобиля ВАЗ 2114 ехал по дороге со стороны села Кыштовка в сторону села Венгерово. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Митсубиси Лансер», за рулем которого был 45-летний водитель, — сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Венгеровский».
В аварии погиб водитель ВАЗа.
Водитель ВАЗа погиб на месте ДТП, его пассажирку доставили в больницу с переломом бедра, обеих костей предплечья и рваной раной коленного сустава. Пострадал в аварии и 14-летний подросток, ехавший в иномарке. Его госпитализировали с ушибом головного мозга в тяжелой степени и рваной раной лобной области.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка, все причины и обстоятельства случившегося выясняются.
Еще двух человек доставили в больницу.
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