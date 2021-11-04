В Новосибирской области коронавирусом за сутки заболели еще 392 человека

Всего в регионе ковид унес жизни 3 435 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области на утро 4 ноября коронавирус диагностировали еще у 392 человек за прошедшие сутки. Всего в регионе зарегистрировано 72 406 случаев заболевания, в том числе — у 7 069 детей. С выздоровлением были выписаны 54 459 пациентов, 187 из них — за последние сутки.

— Скончались еще четырнадцать пациентов: мужчины в возрасте 42 года, 60 лет, 67 лет, 68 лет, 71 год, 82 года, 86 лет и женщины в возрасте 52 года, 63 года, 66 лет, 71 год, 75 лет, 76 лет, 80 лет. Всего в регионе ковид унес жизни 3 435 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Сейчас в больницах города и области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него лежат 3 651 человек, в том числе и 57 детей. В реанимации находятся 343 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 57 пациентов.

Напомним, в регионе с 30 октября по 7 ноября действует режим нерабочих дней, принятый в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. О том, будут ли внеплановые выходные продлены пока не известно.

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