Двое новосибирцев пойдут под суд за организацию подпольного казино

Двое новосибирцев 27 и 25 лет пойдут под суд за организацию подпольного казино. Фото: Олег ЗОЛОТО

Двое новосибирцев 27 и 25 лет пойдут под суд за организацию подпольного казино. Против них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 и части 2 статьи 171.2 УК РФ «Организация и проведение азартных игр группой лиц по предварительному сговору». Сибирякам может грозить до четырех лет лишения свободы вместе со штрафом в полмиллиона рублей.

— В период времени до 29 апреля 2019 года незаконно организовали и проводили в нежилом помещении, расположенном на улице Станиславского, 17 в Ленинском районе Новосибирска, азартные игры с использованием игрового оборудования вне игровой зоны с использованием интернета, — сообщили в областном Следственном комитете. — Своими доходами от подпольного казино сибиряки распорядились по своему усмотрению.

Когда же новосибирцы попали в поле зрения полиции, игровое оборудование у них изъяли. Сейчас мужчины находятся под подпиской о невыезде, свою вину в преступлении они не признают. Сейчас их уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено для рассмотрения в суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.