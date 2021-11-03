Аналитики составили топ-5 самых популярных подержанных машин на авторынке

Назван список самых популярных машин на вторичном рынке. Фото: Андрей КАРА

За последний год цены на подержанные машины на авторынке значительно выросли, да и спрос на «железных коней» с пробегом растет. По словам аналитика портала «Дром.ру» Даниила Бутова, активность на рынке автомобилей с пробегом демонстрирует стабильный рост начиная с третьего квартала прошлого года — как только рынок адаптировался после завершения локдауна. Примерно с этого же времени растут и цены. В то же время, специалисты подсчитали, какие марки авто пользуются особой популярностью на вторичном рынке.

— Первое место в рейтинге самых востребованных моделей с пробегом занимает LADA Priora. За ней следует LADA 2114 Samara и LADA Granta. Замыкают пятерку лидеров LADA Kalina и Ford Focus, — сообщает издание NEWS.ru.

Купить подержанный автомобиль можно в автосалоне через перекупщиков или у частных лиц. Но стоит помнить, что хорошие машины за хорошую цену раскупают быстро.

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