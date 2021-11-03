Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество3 ноября 2021 18:15

В Новосибирске непривитых водителей скорой помощи могут отстранить от работы

Им необходимо вакцинироваться первым компонентом до 21 ноября
Надежда КАСЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Водители скорой помощи должны вакцинироваться.

Водители скорой помощи должны вакцинироваться.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске водителей скорой помощи могут отстранить от работы и лишить их заработной платы, если они не вакцинируются от COVID-19. О том, какие категории граждан подлежат обязательной вакцинации указано в постановлении главного государственного санитарного врача по Новосибирской области.

— Обязательной вакцинации подлежат водители транспорта общего пользования, водители транспорта для перевозки работников организаций и предприятий, таксисты, — говорится в постановлении. — Необходимо отстранить от работы или перевести на удаленную работу с 21 ноября граждан не имеющих первого компонента прививки и с 21 декабря тех, кто не закончил полный курс вакцинации.

Как рассказали КП-Новосибирск сотрудники двух новосибирских больниц (в том числе ковид-госпиталя), вакцинация от коронавируса обязательна для всех медработников, включая также водителей скорых.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.