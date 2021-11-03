В Новосибирске непривитых водителей скорой помощи могут отстранить от работы

Водители скорой помощи должны вакцинироваться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске водителей скорой помощи могут отстранить от работы и лишить их заработной платы, если они не вакцинируются от COVID-19. О том, какие категории граждан подлежат обязательной вакцинации указано в постановлении главного государственного санитарного врача по Новосибирской области.

— Обязательной вакцинации подлежат водители транспорта общего пользования, водители транспорта для перевозки работников организаций и предприятий, таксисты, — говорится в постановлении. — Необходимо отстранить от работы или перевести на удаленную работу с 21 ноября граждан не имеющих первого компонента прививки и с 21 декабря тех, кто не закончил полный курс вакцинации.

Как рассказали КП-Новосибирск сотрудники двух новосибирских больниц (в том числе ковид-госпиталя), вакцинация от коронавируса обязательна для всех медработников, включая также водителей скорых.

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