Стало известно, сколько учителей в Новосибирской области заболели коронавирусом

В Новосибирской области всего на больничном находятся 1430 педагогических работников. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В штабе при областном минобре рассказали, сколько работников школ в Новосибирской области находятся на больничном из-за коронавируса и ОРВИ.

— Всего на больничном, по последним данным, находятся 1430 педагогических работников образовательных организаций региона. Из них с коронавирусом — 52 работника, 11 из которых — учителя, — сообщили в штабе.

Напомним, что с 30 октября до 8 ноября школы в Новосибирской области будут находиться на осенних каникулах, которые в этом году совпали с периодом нерабочих дней. Ранее в штабе при минобре сообщили, что в регионе коронавирусом болеют 179 школьников.

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