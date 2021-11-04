В Новосибирске начали судить водителя, который угрожал полицейским пистолетом

Травматический пистолет был похож на настоящий Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Новосибирске перед судом предстал мужчина, который устроил дебош на автозаправке. Инцидент произошел вечером 5 июля в Кировском районе Новосибирска.

— Подсудимый угрожал сотрудникам Росгвардии, направлял в их сторону пневматический пистолет, внешне схожий с огнестрельным оружием. Росгвардейцы укрылись за патрульным автомобилем и предупредили, что будут стрелять из автомата Калашникова. После этого мужчина бросил пневматический пистолет на землю и был задержан, — сообщила пресс-служба Кировского районного суда.

Мужчина признал вину, написал явку с повинной и попросил рассмотреть дело в особом порядке. По статье о применении насилия в отношении представителя власти при исполнении ему грозит наказание от штрафа в 200 тысяч рублей до лишения свободы на пять лет.

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