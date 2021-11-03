В Новосибирске «Тойота» сбила 16-летнюю девочку. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В среду, 3 ноября, в Калининском районе Новосибирска водитель «Тойоты» сбил 16-летнюю девочку. Подробности о ДТП рассказали в ГИБДД по городу.

— Авария произошла в 13:40 на улице Мясникова. 27-летний водитель автомобиля Toyota Crown у дома № 3 корпус 6 сбил девочку 2005 года рождения. Она переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — говорится в сообщении ведомства.

Пострадавшую с места ДТП увезла скорая. В каком состоянии находится девочка и какие травмы она получила, пока не известно.

На месте аварии работает экипаж ДПС.

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