В Новосибирске 368 человек заразились коронавирусом

За сутки умерли 12 человек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

3 ноября в Новосибирской области было зарегистрировано 368 заразившихся коронавирусом — это новый антирекорд. Об этом сообщили в оперативном штабе.

— Всего в регионе коронавирусом переболели 72 014 человек, в том числе 6 996 детей. В реанимации находятся 332 человека, подключен к ИВЛ 51 пациент, — передает оперштаб.

За сутки от коронавируса скончалось 12 человек. Среди них мужчины в возрасте 44 года, 70 лет, 72 года и 79 лет и женщины в возрасте 52 года, 59 лет, 62 года, 71 год, 73 года, 79 лет, 82 года, 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 421 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 643 пациента, в том числе 57 детей.

За сутки выздоровели 183 человека, всего с момента начала пандемии — 54 272.

Напомним, что с 30 октября в Новосибирске введена система QR-кодов. Без них горожан не пустят в кинотеатры, театры, на спортивные мероприятия.

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