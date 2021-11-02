Следователи проверят жалобы охранников четвертого моста в Новосибирске на невыплату зарплаты

Следователи проведут проверку после жалоб охранников четвертого моста на невыплату зарплат.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Следователи проведут проверку после жалоб охранников строящегося четвертого моста в Новосибирске на невыплату зарплат. Напомним, по словам сибиряков оплату им задерживают уже более двух месяцев.
— По данному факту следственным отделом по Ленинскому району организовано проведение доследственной проверки, — сообщили в областном Следственном комитете. — Все обстоятельства произошедшего выясняются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, ранее ГК «ВИС» также прокомментировали ситуацию с задержками зарплат охране.
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Компания не имеет отношения к выдаче зарплат (подробнее).
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