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Общество2 ноября 2021 14:06

Следователи проверят жалобы охранников четвертого моста в Новосибирске на невыплату зарплаты

По словам сибиряков, деньги им задерживают уже более двух месяцев
Галина СИМОНОВА
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Следователи проведут проверку после жалоб охранников четвертого моста на невыплату зарплат.

Следователи проведут проверку после жалоб охранников четвертого моста на невыплату зарплат.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи проведут проверку после жалоб охранников строящегося четвертого моста в Новосибирске на невыплату зарплат. Напомним, по словам сибиряков оплату им задерживают уже более двух месяцев.

— По данному факту следственным отделом по Ленинскому району организовано проведение доследственной проверки, — сообщили в областном Следственном комитете. — Все обстоятельства произошедшего выясняются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее ГК «ВИС» также прокомментировали ситуацию с задержками зарплат охране.

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Компания не имеет отношения к выдаче зарплат (подробнее).

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