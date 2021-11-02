В Новосибирске сотрудники ФСБ «предотвратили» теракт на спортивном объекте

Учения проходили в центре волейбола «Локомотив Арена». Фото: ФСБ 54

В Новосибирске прошли учения в центре волейбола «Локомотив Арена», направленные на пресечения террористических актов и ликвидацию его последствий. Учения прошли силами оперативного штаба в Новосибирской области.

В нем приняли участие сотрудники: УФСБ, Пограничного управления ФСБ, ФСО, ГУ МВД, УТ МВД, ГУ ФСИН, ГУ МЧС, Росгвардии, СУ СК России, а также сотрудники Правительства Новосибирской области. Фото: другой источник.

— Во время учений были отработаны алгоритмы реагирования силовых структур и органов власти, оперативных и экстренных служб на возможные террористические угрозы, при обнаружении взрывоопасных предметов и опасных веществ. Также проведены плановые проверки готовности специальных служб и страж порядка к проведению контртеррористической операции, — сообщает пресс-служба ФСБ.

Во время учений были отработаны алгоритмы реагирования силовых структур и органов власти. Фото: другой источник.

Фото: другой истчоник.

Фото: другой источник.

В нем приняли участие: сотрудники УФСБ, Пограничного управления ФСБ, ФСО, ГУ МВД, УТ МВД, ГУ ФСИН, ГУ МЧС, Росгвардии, СУ СК России, а также сотрудники Правительства Новосибирской области.

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