Группа «ВИС» прокомментировала задержку зарплат охранникам четвертого моста

Охранники не выходят на работу с 21 октября 2021 года. Фото: Группа "ВИС"

В пресс-службе Группы «ВИС» прокомментировали задержку зарплат охранникам ООО ЧОП «ТИТАН-М» четвертого моста. По словам работников, им не выдают зарплату за сентябрь и октябрь 2021 года.

— У Группы «ВИС» нет прямых договорных отношений с ООО ЧОП «ТИТАН-М», данная организация является субподрядчиком компании АО «Индивидуальные бизнес решения», с которой у генподрядчика строительства мостового перехода через реку Обь действуют договоры на выполнение ряда работ, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-служба компании.

Также в компании рассказали, что с 21 октября 2021 года сотрудники ООО ЧОП «ТИТАН-М» не присутствуют на площадках строительства в рамках проекта создания моста через Обь. А ответственность за оплату работ несет АО «ИНБР». В свою очередь Группа «ВИС» никак не может повлиять на отношения этих субъектов.

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